https://ria.ru/20200710/1574148798.html
Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
Полиция Индии застрелила преступника Викаса Дубея при попытке к бегству после ДТП, в которое попал перевозивший его автомобиль, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:33
2020-07-10T09:02
уттар-прадеш
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574149652_0:0:661:371_1400x0_80_0_0_2143dbe8645eecc4ef3093584b6ecd37.jpg
https://ria.ru/20200710/1574147869.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574108059.html
2
уттар-прадеш
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574149652_0:0:661:371_1400x0_80_0_0_2143dbe8645eecc4ef3093584b6ecd37.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574149652_43:0:538:371_1400x0_80_0_0_4875d7ea17d3e5b3fcb8bb780b7e38d5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574149652_105:0:476:371_1400x0_80_0_0_785ad92b2adaab36bcf20e31ef4e4dfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уттар-прадеш, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости.
Полиция Индии
застрелила преступника Викаса Дубея при попытке к бегству после ДТП, в которое попал перевозивший его автомобиль, сообщает телеканал NDTV.
Автомобиль, в котором везли Дубея, перевернулся на скользком от дождя шоссе, после чего Дубей и трое его сообщников попытались бежать. Все они были застрелены при попытке к бегству. Отмечается, что Дубей смог завладеть пистолетом одного из полицейских.
Ранее в ряде перестрелок в различных районах страны были застрелены пять сообщников Дубея.
Власти Индии назвали Дубея самым разыскиваемым преступником после того, как на прошлой неделе он организовал убийство восьми полицейских в штате Уттар-Прадеш
. Группа полицейских попала в засаду при попытке арестовать Дубея по делу о покушении на убийство. В результате перестрелки восемь полицейских погибли, 12 получили ранения. Согласно данным расследования, Дубей был предупрежден о грозящем ему аресте местным полицейским инспектором.
После этого власти штата Уттар-Прадеш арестовали двух полицейских по обвинению в помощи преступнику, и уволили из органов правопорядка еще более 60 человек. Дубей был объявлен в розыск, его дом был снесен, а жена и сын преступника были задержаны и допрошены.
Дубей был пойман накануне в штате Мадхъя-Прадеш, более чем в 1,5 тысячи километрах от своего дома, при посещении храма Махакала в Уджайне. При задержании он набросился на полицейских и пытался скрыться.