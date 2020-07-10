Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Полиция Индии застрелила преступника Викаса Дубея при попытке к бегству после ДТП, в которое попал перевозивший его автомобиль, сообщает телеканал NDTV.

Автомобиль, в котором везли Дубея, перевернулся на скользком от дождя шоссе, после чего Дубей и трое его сообщников попытались бежать. Все они были застрелены при попытке к бегству. Отмечается, что Дубей смог завладеть пистолетом одного из полицейских.

Ранее в ряде перестрелок в различных районах страны были застрелены пять сообщников Дубея.

Власти Индии назвали Дубея самым разыскиваемым преступником после того, как на прошлой неделе он организовал убийство восьми полицейских в штате Уттар-Прадеш . Группа полицейских попала в засаду при попытке арестовать Дубея по делу о покушении на убийство. В результате перестрелки восемь полицейских погибли, 12 получили ранения. Согласно данным расследования, Дубей был предупрежден о грозящем ему аресте местным полицейским инспектором.

После этого власти штата Уттар-Прадеш арестовали двух полицейских по обвинению в помощи преступнику, и уволили из органов правопорядка еще более 60 человек. Дубей был объявлен в розыск, его дом был снесен, а жена и сын преступника были задержаны и допрошены.