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Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
Полиция Индии застрелила преступника Викаса Дубея при попытке к бегству после ДТП, в которое попал перевозивший его автомобиль, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:02
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Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии

08:33 10.07.2020 (обновлено: 09:02 10.07.2020)
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© Фото : MP PoliceВикас Дубей
Викас Дубей
© Фото : MP Police
Викас Дубей. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Индии застрелила преступника Викаса Дубея при попытке к бегству после ДТП, в которое попал перевозивший его автомобиль, сообщает телеканал NDTV.
Автомобиль, в котором везли Дубея, перевернулся на скользком от дождя шоссе, после чего Дубей и трое его сообщников попытались бежать. Все они были застрелены при попытке к бегству. Отмечается, что Дубей смог завладеть пистолетом одного из полицейских.
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Ранее в ряде перестрелок в различных районах страны были застрелены пять сообщников Дубея.
Власти Индии назвали Дубея самым разыскиваемым преступником после того, как на прошлой неделе он организовал убийство восьми полицейских в штате Уттар-Прадеш. Группа полицейских попала в засаду при попытке арестовать Дубея по делу о покушении на убийство. В результате перестрелки восемь полицейских погибли, 12 получили ранения. Согласно данным расследования, Дубей был предупрежден о грозящем ему аресте местным полицейским инспектором.
После этого власти штата Уттар-Прадеш арестовали двух полицейских по обвинению в помощи преступнику, и уволили из органов правопорядка еще более 60 человек. Дубей был объявлен в розыск, его дом был снесен, а жена и сын преступника были задержаны и допрошены.
Дубей был пойман накануне в штате Мадхъя-Прадеш, более чем в 1,5 тысячи километрах от своего дома, при посещении храма Махакала в Уджайне. При задержании он набросился на полицейских и пытался скрыться.
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