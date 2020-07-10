Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей

"Чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств: за время пандемии соцработниками выполнено более 133,6 тысячи заявок на доставку продуктов и более 203 тысяч — на доставку лекарств. Наибольшее количество заявок поступило из ВАО — более 72 тысяч, ЮАО — более 70 тысяч и САО — более 66 тысяч. Благодаря слаженной работе сотрудников выполнить заявки удавалось в большинстве случаев в день обращения", - уточняется в сообщении.