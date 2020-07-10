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Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
Социальные работники помогли более 1,8 миллиона москвичей за время режима самоизоляции, чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:28
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, общество

Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей

08:28 10.07.2020
135
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДевушки с масками
Девушки с масками
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Девушки с масками. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Социальные работники помогли более 1,8 миллиона москвичей за время режима самоизоляции, чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

"В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 миллиона москвичей, находящихся в самоизоляции. 100 процентов заявок, поступивших на горячую линию, выполнены — это более 500 тысяч обращений. Социальные помощники не просто оказывали соцподдержку жителям — они смогли найти индивидуальный подход к каждому", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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Согласно сообщению, с конца марта по 21 июня на горячую линию поступило около 1,3 миллиона звонков. Из них 65% касались получения консультаций по разным вопросам, 29% составили заявки на помощь на дому, 4% — вопросы по больничным листам и 2% — обращения за психологической помощью.
"Чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств: за время пандемии соцработниками выполнено более 133,6 тысячи заявок на доставку продуктов и более 203 тысяч — на доставку лекарств. Наибольшее количество заявок поступило из ВАО — более 72 тысяч, ЮАО — более 70 тысяч и САО — более 66 тысяч. Благодаря слаженной работе сотрудников выполнить заявки удавалось в большинстве случаев в день обращения", - уточняется в сообщении.
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