В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19

ТАШКЕНТ, 10 июл - РИА Новости. В Узбекистане за минувшие сутки установлен антирекорд по количеству случаев коронавируса - 464, всего их 11 723, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составило 11 259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели.

"По состоянию на 10 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 11723", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 464 новых случая – это очередной антирекорд. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется третьи сутки подряд: утром 9 июля было зафиксировано 421, 8 июля – 379 пациентов.

За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 52 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7287. В четверг из больниц были выписаны 227 человек, в среду – 249, во вторник – 121. Сейчас на лечении находятся 4384 пациента с COVID-19, в том числе 42 - в тяжелом состоянии, 10 - в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работали объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.