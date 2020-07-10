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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
В Узбекистане за минувшие сутки установлен антирекорд по количеству случаев коронавируса - 464, всего их 11 723, сообщила в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ташкент
узбекистан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан

В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19

08:27 10.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 10 июл - РИА Новости. В Узбекистане за минувшие сутки установлен антирекорд по количеству случаев коронавируса - 464, всего их 11 723, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составило 11 259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели.
"По состоянию на 10 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 11723", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 464 новых случая – это очередной антирекорд. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется третьи сутки подряд: утром 9 июля было зафиксировано 421, 8 июля – 379 пациентов.
За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 52 человека.
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7287. В четверг из больниц были выписаны 227 человек, в среду – 249, во вторник – 121. Сейчас на лечении находятся 4384 пациента с COVID-19, в том числе 42 - в тяжелом состоянии, 10 - в крайне тяжелом.
В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
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Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работали объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистан
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