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Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Кировской области, женщину с ожогами вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области

08:26 10.07.2020 (обновлено: 09:34 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Кировской области, женщину с ожогами вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове, сообщает правительство региона.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 6.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей, один человек погиб, идет разбор завалов. Причина происшествия устанавливается. Региональное СУСК начало проверку.
"По предварительным данным, при ЧП в Кикнуре погиб мужчина 60 лет. Пострадали два человека. За женщиной 50 лет с ожогами вылетел вертолет санитарной авиации. Она будет доставлена в Центр травматологии и ортопедии в Кирове. Мужчина 50 лет отпущен на амбулаторное лечение", - сообщает правительство области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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