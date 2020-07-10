В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой

Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от хлеба Последователям ЗОЖ сторониться хлеба совсем не обязательно, просто нужно с умом подходить к его выбору. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.