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В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно испечь без дрожжей, поэтому надпись "бездрожжевой хлеб" означает лишь маркетинговый ход, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:46
роскачество
общество
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РИА Новости
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роскачество, общество

В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой

08:46 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Хлеб. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно испечь без дрожжей, поэтому надпись "бездрожжевой хлеб" означает лишь маркетинговый ход, говорится в сообщении Роскачества.
"Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска - это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи", - отмечается в сообщении.
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Роскачество указывает, что отличие таких выращенных в закваске дрожжей от обычных прессованных состоит лишь в том, что хлебопекарные дрожжи специально создавались промышленностью ради целенаправленного и быстрого действия. "Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке "бездрожжевой хлеб" по большому счету маркетинговый ход", - считают эксперты организации.
При использовании заквасок в хлебе накапливаются вкусо-ароматические вещества, которые придают изделию выраженный приятный вкус и аромат, а также защищают его от микробиологической порчи. Кроме этого, применение заквасок обогащает изделие витаминами, аминокислотами и другими биологически активными веществами.
В сообщении отмечается, что сами дрожжи погибают при выпечке, но ценные вещества остаются в хлебе: так, дрожжи являются источником селена, витаминов группы В, фолиевой кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов калия, кальция, цинка, магния, железа.
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