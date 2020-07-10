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В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии выясняют обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны, которому было сто лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:08
убийство ветерана в башкирии
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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Тело пенсионера нашли 9 июля. По предварительной версии, его убили при ограблении. Расследование находится под личном контролем министра внутренних дел республики.
2020-07-10T08:20
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РИА Новости
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убийство ветерана в башкирии, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны

08:20 10.07.2020 (обновлено: 19:08 10.07.2020)
13904
УФА, 10 июл — РИА Новости. В Башкирии выясняют обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны, которому было сто лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.
Тело ветерана со следами насильственной смерти нашли в частном доме в деревне Леуза Кигинского района. По данным СК, его убили при разбойном нападении.
Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Глава регионального управления СК взял расследование на личный контроль, на место выехал министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что ветерана связали за руки, он получил травму головы.
"Сейчас на месте сотрудники следствия и полиции выясняют обстоятельства убийства, а также выясняют, ради чего убили пожилого человека, украли только деньги или и медали", — сказал собеседник агентства.
Местные СМИ назвали имя погибшего — это Иван Несмеянов. В годы Великой Отечественной войны он сражался в составе соединений Забайкальского фронта, участвовал в Маньчжурской операции. В ноябре прошлого года он отметил столетний юбилей. По словам другого источника РИА Новости, в следственных органах, ветеран жил в доме один, но мог самостоятельно себя обслуживать. У него есть дочери, которые проживают в Челябинской области и иногда приезжают к отцу.
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Убийство ветерана в БашкирииРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Вечная память!!! Спасибо за победу!!!
10 июля, 08:33
Дмитрий Ростов
3530200
Поддо...и! Нелюди, таким пожизненно необходимо давать!
10 июля, 09:28
FGFedor Grojs
3520000
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