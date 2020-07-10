В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны

"Сейчас на месте сотрудники следствия и полиции выясняют обстоятельства убийства, а также выясняют, ради чего убили пожилого человека, украли только деньги или и медали", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ назвали имя погибшего — это Иван Несмеянов. В годы Великой Отечественной войны он сражался в составе соединений Забайкальского фронта, участвовал в Маньчжурской операции. В ноябре прошлого года он отметил столетний юбилей. По словам другого источника РИА Новости, в следственных органах, ветеран жил в доме один, но мог самостоятельно себя обслуживать. У него есть дочери, которые проживают в Челябинской области и иногда приезжают к отцу.