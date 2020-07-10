СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области

По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 06.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей, один человек погиб, идет разбор завалов. Причина происшествия устанавливается.