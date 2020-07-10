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СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
Следователи проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, при котором погиб человек, сообщает СК РФ по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:34
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области

08:14 10.07.2020 (обновлено: 09:34 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, при котором погиб человек, сообщает СК РФ по региону.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 06.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей, один человек погиб, идет разбор завалов. Причина происшествия устанавливается.
"На место происшествия выехали следователи. Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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