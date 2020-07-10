В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 10 июля в регионе выявлено 7043 случая инфицирования СOVID-19 (+111 за последние сутки), из них 412 детей. 4868 пациентов выписаны с выздоровлением (+191 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, 73 лет и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 133 человека.