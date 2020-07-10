В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Сто одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 191 человек, скончались пятеро, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 10 июля в регионе выявлено 7043 случая инфицирования СOVID-19 (+111 за последние сутки), из них 412 детей. 4868 пациентов выписаны с выздоровлением (+191 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, 73 лет и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 133 человека.
"В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2220. В больницы районов области госпитализированы 725 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 241242 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27672 человека сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.