Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.