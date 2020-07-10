https://ria.ru/20200710/1574148274.html
В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
Движение по Волоколамскому шоссе в подмосковной Рузе, которое было приостановлено из-за прорыва городской дамбы, восстановлено, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:08
2020-07-10T10:34
новости подмосковья
руза
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574103719_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_039ea70f3dad35513988116c8e2c9cf1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руза, происшествия