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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200710/1574148274.html
В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
Движение по Волоколамскому шоссе в подмосковной Рузе, которое было приостановлено из-за прорыва городской дамбы, восстановлено, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:34
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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руза, происшествия

В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе

08:08 10.07.2020 (обновлено: 10:34 10.07.2020)
647
© АГН "Москва" / Денис ВоронинОбстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Движение по Волоколамскому шоссе в подмосковной Рузе, которое было приостановлено из-за прорыва городской дамбы, восстановлено, сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.

"Дорожники работали всю ночь на Волоколамском шоссе и к утру выполнили поставленную задачу – обеспечить движение через эту важную для жителей и гостей округа дорогу", - написал Пархоменко в своём Instagram-аккаунте.

Вечером 8 июля в результате сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.
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