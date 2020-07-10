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Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником пермского многофункционального центра "Мои... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:24
promobot
восточная европа
сбербанк россии
фонд "сколково"
пермь
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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promobot, восточная европа, сбербанк россии, фонд "сколково", пермь, технологии, общество

Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ

08:07 10.07.2020 (обновлено: 09:24 10.07.2020)
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© Фото : предоставлено компанией "Промобот"Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" в МФЦ Перми
Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда Сколково Промобот в МФЦ Перми
© Фото : предоставлено компанией "Промобот"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником пермского многофункционального центра "Мои документы", он самостоятельно принимает документы и заносит данные в информационную систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в пермском многофункциональном центре "Мои документы". Это первый в России случай, когда робот-двойник человека заменяет специалиста по оказанию госуслуг", - говорится в сообщении.
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Робот может копировать эмоции человека: двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. В целом, он может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Внешность робота создана нейросетью: на основе анализа внешности нескольких тысяч российских женщин был создан обобщенный образ - девушка с русыми волосами и карими глазами. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
"Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Полгода назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — как раз в условиях МФЦ. Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов МФЦ получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота", - отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
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Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ: когда клиент подходит к свободному окну, его встречает автоматизированный специалист. Робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем на основании типа документа формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.
© Фото : предоставлено компанией "Промобот"Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" в МФЦ Перми
Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда Сколково Промобот в МФЦ Перми
© Фото : предоставлено компанией "Промобот"
Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" в МФЦ Перми
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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PromobotВосточная ЕвропаСбербанк РоссииФонд "Сколково"ПермьТехнологииОбщество
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