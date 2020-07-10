Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ

"Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Полгода назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — как раз в условиях МФЦ. Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов МФЦ получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота", - отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.