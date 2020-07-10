Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала

ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Правительство Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала работает в штатном режиме, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
В пятницу представитель Законодательной думы Хабаровского края также говорил, что региональный парламент работает штатно.
"Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме. Все те задачи, которые стоят перед правительством Хабаровского края, выполняются", - сказал Минаев, открывая заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу.
Ранее сообщалось, что в хабаровском кабмине еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального правительства. В крае есть две руководящие должности – губернатор и председатель правительства, они совмещены. Врио губернатора назначает президент, исполняющего обязанности председателя правительства - действующий губернатор, однако Фургал не успел никого назначить.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Вчера, 20:21Источник рассказал о допросе Фургала