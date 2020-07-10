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Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
Правительство Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала работает в штатном режиме, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:57
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
происшествия
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия

Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала

07:57 10.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Правительство Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала работает в штатном режиме, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
В пятницу представитель Законодательной думы Хабаровского края также говорил, что региональный парламент работает штатно.
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"Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме. Все те задачи, которые стоят перед правительством Хабаровского края, выполняются", - сказал Минаев, открывая заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу.
Ранее сообщалось, что в хабаровском кабмине еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального правительства. В крае есть две руководящие должности – губернатор и председатель правительства, они совмещены. Врио губернатора назначает президент, исполняющего обязанности председателя правительства - действующий губернатор, однако Фургал не успел никого назначить.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайПроисшествия
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