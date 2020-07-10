Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала

В пятницу представитель Законодательной думы Хабаровского края также говорил, что региональный парламент работает штатно.

"Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме. Все те задачи, которые стоят перед правительством Хабаровского края, выполняются", - сказал Минаев, открывая заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу.

Ранее сообщалось, что в хабаровском кабмине еще не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя регионального правительства. В крае есть две руководящие должности – губернатор и председатель правительства, они совмещены. Врио губернатора назначает президент, исполняющего обязанности председателя правительства - действующий губернатор, однако Фургал не успел никого назначить.