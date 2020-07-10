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СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Все школы Гонконга снова закроются на фоне роста числа случаев заражения, сообщает газета South China Morning Post. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:55
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353
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коронавирус covid-19, воз, гонконг, в мире

СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19

07:55 10.07.2020
348
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц района Central в Гонконге
Вид на одну из улиц района Central в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на одну из улиц района Central в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все школы Гонконга снова закроются на фоне роста числа случаев заражения, сообщает газета South China Morning Post.
По данным газеты, за последние сутки в Гонконге было зарегистрировано не менее 30 новых случаев заражения, при этом 11 из них в одном жилищном комплексе.
Ранее сообщалось, что в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1365 случаев заражения (семь человек скончались, 1176 выздоровели).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГонконгВ мире
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