https://ria.ru/20200710/1574147977.html
СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Все школы Гонконга снова закроются на фоне роста числа случаев заражения, сообщает газета South China Morning Post. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:55
2020-07-10T07:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
гонконг
в мире
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гонконг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/102771/79/1027717928_0:202:3078:1933_1400x0_80_0_0_ee15a719df5d5c9852e0aeaa69c196c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, гонконг, в мире