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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Теплая погода до 24 градусов и без осадков ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:52
погода
центр "фобос"
москва
общество
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РИА Новости
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353
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погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

07:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Теплая погода до 24 градусов и без осадков ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погоду будет обуславливать гребень антициклона. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице 22-24 градуса, по области - 20-25 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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