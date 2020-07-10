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Распространение нового коронавируса
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В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 26,5 тысячи и составляет 793 802, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
дели
индия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, дели, индия, в мире

В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек

07:51 10.07.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 26,5 тысячи и составляет 793 802, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 276 685 человек, выздоровели 495 512 человек (19 135 за сутки), умерли 21 604 (475 за сутки).
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В среду сообщалось о 767 296 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи), днем ранее – 742 417 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 230 599 (6 875 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 126 581 заболевших (4 231 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 107 051 заболевших (2 187 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
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Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраДелиИндияВ мире
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