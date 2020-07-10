В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19

"Каждый больной, инфицированный заражает в среднем 5 человек. После майских.. мы до сих пор находимся на той кривой, которая устойчиво продолжает двигаться вверх. Мы недалеки от того, что через неделю-две придется вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины. Сегодня мы не можем открыть пришкольные лагеря, загородные лагеря. Я сегодня на министра образования смотрю - у меня уже под вопросом 1 сентября", - сказал Минаев.