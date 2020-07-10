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В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
Рост заболевания коронавирусом в Хабаровском крае продолжает сохраняться, и регион может вернуться к жестким ограничительным мерам, сообщил зампред... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19

07:49 10.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Рост заболевания коронавирусом в Хабаровском крае продолжает сохраняться, и регион может вернуться к жестким ограничительным мерам, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
Он отметил, что до майских праздников было 2-29 заболевших за сутки, а после майских праздников стало по 70 человек. Минаев отметил, что, несмотря на ограничительные меры, прирост заболевших сохраняется.
"Каждый больной, инфицированный заражает в среднем 5 человек. После майских.. мы до сих пор находимся на той кривой, которая устойчиво продолжает двигаться вверх. Мы недалеки от того, что через неделю-две придется вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины. Сегодня мы не можем открыть пришкольные лагеря, загородные лагеря. Я сегодня на министра образования смотрю - у меня уже под вопросом 1 сентября", - сказал Минаев.
Он призвал жителей региона воздержаться от массовых мероприятий.
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