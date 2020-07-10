В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции до 26 июля, отменив обязательную двухнедельную самоизоляцию для въезжающих из других стран и российских регионов, говорится в опубликованном постановлении главы региона.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 12 июля режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, была разрешена работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 26 июля 2020 года включительно", - говорится в постановлении.
Документом отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, въезжающих в Пензенскую область из других российских регионов или из других стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, а с арендодателей снята обязанность информировать Роспотребнадзор о сдаче своей недвижимости в аренду иногородним.
Теперь россияне, побывавшие за рубежом и вернувшиеся в область, обязаны по-прежнему информировать власти о своем возвращении по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47, а также в трехдневный срок с момента прибытия пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Въезд иностранцев в области "возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразно-цепной реакции, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства". Иностранцы также обязаны информировать власти региона по телефону о своем прибытии.
Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале, изменения в документе также предполагают разрешение работы санаториев, в которых будут проходить реабилитацию медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией.
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