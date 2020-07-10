В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 12 июля режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, была разрешена работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Теперь россияне, побывавшие за рубежом и вернувшиеся в область, обязаны по-прежнему информировать власти о своем возвращении по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47, а также в трехдневный срок с момента прибытия пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Въезд иностранцев в области "возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразно-цепной реакции, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства". Иностранцы также обязаны информировать власти региона по телефону о своем прибытии.