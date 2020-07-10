В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Доминиканской республике превысил 1200, в общей сложности заразились 40 790 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было зафиксировано 1202 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Доминиканской республике выявлено 40 790 случаев COVID-19, число летальных исходов составляет 842, 13 смертей было зафиксировано за минувшие сутки. Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 20 426.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.