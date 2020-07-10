В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

За последние сутки было зафиксировано 1202 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Доминиканской республике выявлено 40 790 случаев COVID-19, число летальных исходов составляет 842, 13 смертей было зафиксировано за минувшие сутки. Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 20 426.