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В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Доминиканской республике превысил 1200, в общей сложности заразились 40 790 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, доминикана, в мире

В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

07:42 10.07.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана
Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
Доминикана. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Доминиканской республике превысил 1200, в общей сложности заразились 40 790 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было зафиксировано 1202 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Доминиканской республике выявлено 40 790 случаев COVID-19, число летальных исходов составляет 842, 13 смертей было зафиксировано за минувшие сутки. Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 20 426.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДоминиканаВ мире
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