В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством

"С учетом растущего сплетения кибер- и традиционных финансовых преступлений Секретная служба США официально объединяет группу по борьбе с электронными преступлениями и группу по борьбе с финансовыми преступлениями в единую объединенную сеть, которая будет называться группа по борьбе с киберпреступлениями", - сказано в пресс-релизе.