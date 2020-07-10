В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Секретная служба США объявила в пятницу о создании подразделения по борьбе с кибермошенничеством.
"С учетом растущего сплетения кибер- и традиционных финансовых преступлений Секретная служба США официально объединяет группу по борьбе с электронными преступлениями и группу по борьбе с финансовыми преступлениями в единую объединенную сеть, которая будет называться группа по борьбе с киберпреступлениями", - сказано в пресс-релизе.
По мнению службы, работа по этой модели с марта этого года уже позволила улучшить обмен информацией и качество расследований.
"Благодаря этому Секретная служба успешно сорвала сотни онлайн-мошенничеств, связанных с COVID-19, расследовала ряд киберпреступлений, пресекла незаконные продажи онлайн украденных наборов для тестирования на COVID-19, предотвратила мошенничество на десятки миллионов долларов", - говорится в документе.
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