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В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В Кировской области при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме погиб человек, двое пострадали, сообщили в МЧС. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

07:39 10.07.2020 (обновлено: 09:21 10.07.2020)
3176
© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
© Фото : МЧС России
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Кировской области при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме погиб человек, двое пострадали, сообщили в МЧС.
Хлопок случился в поселке городского типа Кикнур на улице Сергея Шарыгина, 1а, при этом пожар не возник.

"Произошло обрушение перекрытия первого этажа <...>. Незамедлительно на место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано 16 человек. Проводится разбор завала", — рассказали в ведомстве.

Данных о том, что под обрушившимися конструкциями могут находиться люди, нет. Причина происшествия устанавливается.
В правительстве региона заявили, что газовое оборудование в доме проверяли осенью прошлого года, замечаний не было.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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