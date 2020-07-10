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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574147429.html
В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
Тринадцатый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 74 новых случая заражения, следует из сообщения... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрга, новокузнецк, кемеровская область, беловский район, общество

В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13

07:39 10.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 июл - РИА Новости. Тринадцатый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 74 новых случая заражения, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 36 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1042 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1299 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Машина скорой помощи
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По данным регионального Роспотребнадзора, 16 новых случаев выявлено в Кемерово, 14 – в Новокузнецке, девять – в Междуреченске, шесть – в Белово, по четыре – в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Беловском районе, по три – в Юрге и Новокузнецком районе, по два – в Мариинском, Топкинском, Тяжинском, Юргинском районах, по одному – в Осинниках, Ижморском, Промышленновском районах.
"Вспышек массовых заболеваний по области не зафиксировано", – уточнили в Роспотребнадзоре.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 2354 случая заражения коронавирусом. Тринадцать человек скончались, 1042 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8124 человека, снято с наблюдения 69485 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкКемеровская областьБеловский районОбщество
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