В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13

"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 36 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1042 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1299 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.