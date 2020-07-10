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В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:36
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

07:36 10.07.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 9 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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