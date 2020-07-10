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В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 511 за сутки, шесть человек скончались, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:35
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19

07:35 10.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 511 за сутки, шесть человек скончались, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 10 июля 2020 года по республике зарегистрировано 511 новых случаев СOVID-19, 260 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек, трое мужчин и три женщины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 80 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 80 - медработники, в том числе заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1450 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 9358. Умерли 122 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 3134 пациента.
По данным штаба, также за сутки 40 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 350. В пятницу диагноз внебольничная пневмония был поставлен и министру здравоохранения республики Сабиржану Абдикаримову.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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