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В КНДР заявили об отсутствии интереса к "бесполезному" саммиту с США
Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, отвергла возможность РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:35
северная корея
ким ё чжон
ким чен ын
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северная корея, ким ё чжон, ким чен ын, сша, в мире

В КНДР заявили об отсутствии интереса к "бесполезному" саммиту с США

07:35 10.07.2020
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© REUTERS / Jorge Silva/PoolКим Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Ким Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Jorge Silva/Pool
СЕУЛ, 10 июл – РИА Новости. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, отвергла возможность проведения нового саммита КНДР-США до конца года. Об этом говорится в её заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.
"Это лишь моё личное понимание, но очевидно, что в этом году таких вещей, как встреча руководителей КНДР и США, не произойдёт", - заявила Ким Ё Чжон.
По её словам, проведение саммита будет зависеть от настроя глав государств, и никто не может наверняка знать, какое решение они для себя примут, однако существует ряд причин, по которым встреча не может состояться.
"Как бы кто ни говорил, что саммит обязательно необходим, нужен он, скорее, американской стороне, а для нас он будет абсолютно непрактичным и бесполезным", - подчеркнула сестра северокорейского лидера, отметив, что встреча без желания Вашингтона достичь прорыва на переговорах может, наоборот, разрушить пока что сохраняющиеся особые отношения между руководителями США и КНДР.
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В то же время Ким Ё Чжон сообщила о сохраняющемся у Северной Кореи настрое на денуклеаризацию.
"Хочу подчеркнуть, что мы говорим не о решительном отказе от ядерного разоружения, а о невозможности его проведения сейчас. Для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова нашим действиям должны сопутствовать многочисленные перемены и у противоположной стороны. То есть это возможно лишь в случае одновременного принятия важных шагов, которые будут безвозвратными", - заявила первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.
Она также пояснила, что говоря о переменах, на которые должны пойти США, северокорейская сторона не имеет в виду снятие действующих против неё санкций.
"Я считаю, что нам необходимо сменить основную тему северокорейско-американских переговоров с "денуклеаризации в обмен на снятие санкций", на "прекращение враждебности в ответ на возобновление переговоров КНДР и США"…. Надеюсь, что США сейчас уже не будут питать глупых надежд вновь выторговать окончательную ликвидацию крупных ядерных объектов, таких как являющаяся центральным нервом нашей ядерной программы зона Нёнбён, в обмен на частичное снятие санкций, что было на столе переговоров в Ханое", - заявила Ким Ё Чжон.
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При этом она напомнила, что Пхеньян пока так и не сделал обещанный ранее "подарок на рождество", и Вашингтону следует беспокоиться о том, как бы не получить его накануне президентских выборов в ноябре. Впрочем, такие неблагоприятные последствия будут "полностью зависеть от их собственного поведения".
"Мы абсолютно не настроены подвергать США угрозам, и председатель (Ким Чен Ын - ред.) ранее чётко заявлял об этом президенту (США Дональду - ред.) Трампу. Нужно только нас не трогать и не пытаться провоцировать, и тогда всё будет спокойно", - подчеркнула сестра северокорейского лидера.
В завершении она также заявила, что Ким Чен Ын просил передать американскому лидеру пожелания успехов в его работе и сообщила, что получила разрешение руководителя КНДР по возможности получить в будущем DVD-диск с видеозаписями проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости США.
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Северная КореяКим Ё ЧжонКим Чен ЫнСШАВ мире
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