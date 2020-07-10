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В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 637 человек, у 131 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:34
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID

07:34 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента
Медики везут на носилках пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медики везут на носилках пациента. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 637 человек, у 131 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 644 человека, у 133 лабораторно подтвержден коронавирус.

"В больнице 637 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 200 человек с подозрением на COVID/131 случай подтвержден лабораторно, из них: 8/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 58 человек, из них семь с коронавирусом, выписаны 65 человек, из них девять после выздоровления от COVID.
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