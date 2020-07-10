В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 637 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 200 человек с подозрением на COVID/131 случай подтвержден лабораторно, из них: 8/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ три)", - написала Краснова в соцсети Facebook.