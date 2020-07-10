Спрос россиян на кредиты наличными вырос на треть, показал опрос

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спрос Спрос россиян на потребительские кредиты наличными в июне вырос примерно на треть, показал опрос крупнейших банков, проведенный РИА Новости.

Коронавирус и введенные в связи с ним ограничения оказали влияние на способ оформления таких кредитов: некоторые банки в июне зафиксировали настоящий цифровой бум, тем не менее по-прежнему остаются клиенты, которые предпочитают личный поход в офис приложению банка.

"В мае спрос на потребительские кредиты вырос на 23% по сравнению с апрелем, а в июне еще на 30% по сравнению с маем. Однако возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля – августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму", - прокомментировал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

В июне 76% клиентов Райффайзенбанка получили кредит онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Ранее полностью удаленное кредитование было доступно только для тех клиентов, которые обслуживались в кредитной организации больше трех месяцев. Однако период самоизоляции ускорил процесс автоматизации кредитного конвейера, и теперь получить необходимую сумму за считанные минуты возможно с первого дня.

Рост спроса

По данным банка "Русский Стандарт", количество заявок на кредиты в июне относительно мая выросло примерно на 30%. Клиенты оформляют кредиты онлайн на небольшие суммы, в которых возникает срочная необходимость, поэтому средний размер кредитов, полученных таким способом, меньше классического кредита, оформленного в офисе.

"На сегодняшний день количество заявок на кредиты онлайн заметно меньше, чем на оффлайн-оформление кредитов. Здесь стоит учитывать и поведенческие особенности. Так, по-прежнему остается ряд услуг, за которыми клиенты традиционно предпочитают обращаться в отделения, будь то открытие депозита или оформление кредита, поскольку большинство клиентов в таких случаях предпочитают личное присутствие в банке", - вместе с тем отметили в кредитной организации.

После смягчения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции спрос на кредиты наличными со стороны клиентов и Россельхозбанка . В июне 2020 года количество обращений за потребительскими кредитами увеличилось по сравнению с апрелем текущего года в три раза, по сравнению с показателями мая - в 1,6 раза.

В первом квартале доля кредитов, выданных онлайн в Росбанке , составляла 20% от всех потребительских кредитов. Во втором квартале эта цифра выросла до 32%. "При этом мы видим, что сегодня, после отмены большей части карантинных ограничений, количество оформляемых кредитов онлайн не снижается", - отмечает заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.

Почти 50% клиентов "Открытия" оформляют кредиты наличными дистанционно. По итогам июня около 20% кредитов наличными приходится на дистанционную выдачу, остальные оформлены в офисе. При этом к концу третьего квартала в банке ожидают постепенного восстановления выдач до уровня аналогичного периода прошлого года.

До введения карантинных мер около 70% клиентов Альфа-банка пользовались возможностью дистанционного оформления кредита, в период коронавируса доля таких выдач составила 90%. В кредитной организации отметили, что со снятием ограничительных мер постепенно стал расти спрос на потребительские кредиты, но говорить о полном восстановлении пока рано.

В банке " Хоум Кредит " рассказали, что полностью дистанционно через мобильное приложение оформляется около 20% выдаваемых кредитов наличными. "При отсутствии новой волны эпидемии или иных негативных событий можно предполагать, что темпы выдачи кредитов будут постепенно расти", - отметил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Основные цели для взятия кредита у клиентов банка " Дом.РФ " - это целевые покупки: автомобиль, загородный дом или участок, важное событие в жизни или ремонт, рассказал директор розничных продуктов Евгений Шитиков. Доля кредитов на ремонт за последние два месяца существенно выросла в качестве цели кредитования. У банка "Дом.РФ" в мае-июне доля дистанционно заведенных заявок на кредиты наличными достигла около 80%, увеличившись по сравнению с апрелем на 15%, а с мартом – на 40%.

В настоящее время дистанционно выдается более 40% кредитов наличными в Промсвязьбанке . Смягчение короновирусных ограничений сказалось на росте кредитных заявок, отметила руководитель центра разработки продуктов потребительского кредитования ПСБ Ирина Головлева.

Действовавшие в течение нескольких месяцев ограничения лишь сформировали отложенный спрос на заемные средства, которые клиенты направляют на повышение уровня жизни - ремонт, покупка бытовой техники, автомобилей, лечение и прочее, пояснила Головлева. Онлайн-кредиты в условиях коронавирусных ограничений стали одним из самых востребованных продуктов.

Газпромбанк запустил полностью дистанционное оформление кредитов наличными для новых клиентов в июле. В кредитной организации ожидают, что новая услуга будет пользоваться спросом на фоне роста интереса клиентов к дистанционным каналам обслуживания.

"Мы продолжаем наращивать долю беззалоговых кредитных продуктов, потенциал роста у банка на рынке еще велик. В целом ожидаем роста объемов выдач потребительских кредитов год к году более чем на 50%", - прогнозируют в банке.