В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского

"Полиция задержала пятерых мужчин и двух женщин, которых подозревают в оказании содействия напавшему во время демонстраций 1 июля на полицейского преступнику в его побеге из Гонконга", - сообщили в полиции.

Как стало известно ранее, сотрудника гонконгской полиции ранили острым предметом в руку во время задержаний на протестах против нового закона о нацбезопасности, подозреваемым тогда удалось скрыться. Всего 1 июля после вступления с силу закона о национальной безопасности в Гонконге тысячи жителей специального административного района вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство и протест несмотря на то, что полиция запретила проведение собраний 1 июля. Полиция для разгона протестующих в разных районах города применила водометы, шарики с перечной жидкостью, слезоточивый газ. Тогда были задержаны около 370 человек.