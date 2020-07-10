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В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского
Полиция Гонконга задержала семь человек по делу о ранении представителя правоохранительных органов острым предметом во время протестов 1 июля, сообщается на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:20
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353
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гонконг, китай, в мире

В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского

07:20 10.07.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские и участники акции протеста в Гонконге
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала семь человек по делу о ранении представителя правоохранительных органов острым предметом во время протестов 1 июля, сообщается на странице полиции в Facebook.
"Полиция задержала пятерых мужчин и двух женщин, которых подозревают в оказании содействия напавшему во время демонстраций 1 июля на полицейского преступнику в его побеге из Гонконга", - сообщили в полиции.
Задержанных подозревают в том, что они помогли сбежавшему купить билет на самолет и добраться до аэропорта.
Как стало известно ранее, сотрудника гонконгской полиции ранили острым предметом в руку во время задержаний на протестах против нового закона о нацбезопасности, подозреваемым тогда удалось скрыться. Всего 1 июля после вступления с силу закона о национальной безопасности в Гонконге тысячи жителей специального административного района вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство и протест несмотря на то, что полиция запретила проведение собраний 1 июля. Полиция для разгона протестующих в разных районах города применила водометы, шарики с перечной жидкостью, слезоточивый газ. Тогда были задержаны около 370 человек.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Роберт О'Брайен
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