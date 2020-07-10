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В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:02
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

07:12 10.07.2020 (обновлено: 09:02 10.07.2020)
95030
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 10 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата. — Прим. ред.) находятся в ИВС и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", — пояснил он.

Парламентарий отметил, что сложно сказать, связаны ли обыски с делом "Амурстали", потому что пока неизвестны предъявленные обвинения.
Фургала задержали накануне, его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сейчас он находится в Москве, где должен решиться вопрос о мере пресечения.
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Одновременно с главой региона задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний и это повлияло на появление уголовного дела.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода.
У компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее было 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем долю увеличили до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой.
После смены собственника на заводе избрали нового гендиректора — Григория Фрейдина. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
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