В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата. — Прим. ред.) находятся в ИВС и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", — пояснил он.