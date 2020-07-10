В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

ХАБАРОВСК, 10 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.
"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата. — Прим. ред.) находятся в ИВС и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", — пояснил он.
Парламентарий отметил, что сложно сказать, связаны ли обыски с делом "Амурстали", потому что пока неизвестны предъявленные обвинения.
Фургала задержали накануне, его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сейчас он находится в Москве, где должен решиться вопрос о мере пресечения.
Одновременно с главой региона задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний и это повлияло на появление уголовного дела.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода.
У компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее было 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем долю увеличили до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой.
После смены собственника на заводе избрали нового гендиректора — Григория Фрейдина. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.