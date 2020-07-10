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В Республике Алтай умер заболевший COVID-19 ветеран войны
Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в Республике Алтай пяти, за минувшие сутки скончался ветеран Великой Отечественной войны из Горно-Алтайска,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:49
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, общество

В Республике Алтай умер заболевший COVID-19 ветеран войны

07:08 10.07.2020 (обновлено: 07:49 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 10 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в Республике Алтай пяти, за минувшие сутки скончался ветеран Великой Отечественной войны из Горно-Алтайска, сообщают в региональном оперштабе.
"Зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. В четверг, 9 июля, скончался 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтвержден 14 июня. На фоне COVID возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней он находился на искусственной вентиляции легких. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано пять летальных случаев", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у троих детей; у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе у девяти детей; у жительницы города Горно-Алтайска; у жителя Майминского района и у 5-летнего ребенка в Чемальском районе. 28 из 42 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 10 случаях диагностированы симптомы ОРВИ.
"С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1036 случаев заболевания, в том числе 552 – в Кош-Агачском районе, 195 – в Горно-Алтайске, 89 – в Майминском районе, 58 – в Усть-Канском районе, 47 – в Турочакском районе, 39 – в Улаганском районе, по 16 – в Онгудайском и Шебалинском районах, 13 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе", - уточняют в оперштабе.
За сутки в регионе выздоровели 22 пациента. По данным на утро 10 июля, за весь период в регионе 484 человека выписаны из медучреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи
8 июля, 16:31Распространение нового коронавируса
В Саратове проверят данные о смерти ветерана с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайОбщество
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