В Республике Алтай умер заболевший COVID-19 ветеран войны

"Зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. В четверг, 9 июля, скончался 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтвержден 14 июня. На фоне COVID возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней он находился на искусственной вентиляции легких. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано пять летальных случаев", - говорится в сообщении.