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Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода
Хирург-онколог Иван Карасев в своем инстаграме перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:20
иван карасев
россия
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иван карасев, россия, онкология, здоровье, медицина, общество

Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода

07:03 10.07.2020 (обновлено: 15:20 10.07.2020)
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© Fotolia / AllianceБоль в пищеводе
Боль в пищеводе
© Fotolia / Alliance
Боль в пищеводе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Хирург-онколог Иван Карасев в своем инстаграме перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода.
По словам медика, основной признак опасной болезни — изжога. Она появляется непосредственно после еды, а также после физических нагрузок или длительного нахождения в лежачем положении. Нередко приступы изжоги сопровождаются воспалением слизистой пищевода — эзофагитом.
На грыжу также может указывать боль в загрудинной или эпигастральной области (в районе солнечного сплетения). Врач пояснил, что о болезни может сигнализировать и чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.
Грыжи появляются при воздействии внутренних и внешних факторов, отметил врач. В числе последних — нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы. В результате происходит смещение структур, расположенных в верхнем отделе брюшной полости, а это, в свою очередь, приводит к попаданию в грудную область частей внутренних органов, которые в норме должны находиться под диафрагмой, заключил Карасев.
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3521714812
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Иван КарасевРоссияОнкологияЗдоровьеМедицинаОбщество
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