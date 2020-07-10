Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Хирург- Хирург- онколог Иван Карасев в своем инстаграме перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода.

По словам медика, основной признак опасной болезни — изжога. Она появляется непосредственно после еды, а также после физических нагрузок или длительного нахождения в лежачем положении. Нередко приступы изжоги сопровождаются воспалением слизистой пищевода — эзофагитом.

На грыжу также может указывать боль в загрудинной или эпигастральной области (в районе солнечного сплетения). Врач пояснил, что о болезни может сигнализировать и чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.