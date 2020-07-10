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Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода
Хирург-онколог Иван Карасев в своем инстаграме перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:03
2020-07-10T15:20
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РИА Новости
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иван карасев, россия, онкология, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Хирург-онколог
Иван Карасев в своем инстаграме
перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода.
По словам медика, основной признак опасной болезни — изжога. Она появляется непосредственно после еды, а также после физических нагрузок или длительного нахождения в лежачем положении. Нередко приступы изжоги сопровождаются воспалением слизистой пищевода — эзофагитом.
На грыжу также может указывать боль в загрудинной или эпигастральной области (в районе солнечного сплетения). Врач пояснил, что о болезни может сигнализировать и чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.
Грыжи появляются при воздействии внутренних и внешних факторов, отметил врач. В числе последних — нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы. В результате происходит смещение структур, расположенных в верхнем отделе брюшной полости, а это, в свою очередь, приводит к попаданию в грудную область частей внутренних органов, которые в норме должны находиться под диафрагмой, заключил Карасев.