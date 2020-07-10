Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

"Мы отвергаем доклад и мнения, изложенные сегодня спецдокладчиком ООН (Агнес. — Прим. ред.) Калламар относительно авиаудара США, который убил командира сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Выводы госпожи Калламар фиктивны. <...> США транспарентны в том, что касается обоснований удара с точки зрения международного права", — говорится в письменном заявлении Помпео.