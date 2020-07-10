Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
"Мы отвергаем доклад и мнения, изложенные сегодня спецдокладчиком ООН (Агнес. — Прим. ред.) Калламар относительно авиаудара США, который убил командира сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Выводы госпожи Калламар фиктивны. <...> США транспарентны в том, что касается обоснований удара с точки зрения международного права", — говорится в письменном заявлении Помпео.
"Удар, которым был убит генерал Сулеймани, был ответом на эскалацию целой серии вооруженных нападений ИРИ и боевиков, которых она поддерживает, на силы и интересы США в Ближневосточном регионе. Удар был нанесен для сдерживания Ирана от организации или поддержки дальнейших нападений против США и их интересов, а также для сокращения боевого потенциала сил "Кудс", — добавил Помпео.
США использовали самозащиту как предлог для устранения Касема Сулеймани, существует риск того, что другие государства возьмут эту тактику на вооружение, заявила на брифинге в Женеве независимый спецдокладчик СПЧ ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламар. Она подчеркнула, что государства должны теперь также четко определить, что такое самозащита, и насколько эту стратегию можно использовать для устранения неугодных.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.