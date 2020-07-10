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Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:59
гибель иранского генерала касема сулеймани
майк помпео
касем сулеймани
министерство обороны сша
багдад (город)
ирак
оон
иран
сша
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Чисто американский подход: мы можем убивать кого хотим, если это в наших интересах.
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Сколько было бы вони если бы например Венесуэла на территории Канады убила бы какого-нибудь американского генерала.
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багдад (город)
ирак
иран
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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гибель иранского генерала касема сулеймани, майк помпео, касем сулеймани, министерство обороны сша, багдад (город), ирак, оон, иран, сша, в мире

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

06:59 10.07.2020 (обновлено: 16:59 10.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мы отвергаем доклад и мнения, изложенные сегодня спецдокладчиком ООН (Агнес. — Прим. ред.) Калламар относительно авиаудара США, который убил командира сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Выводы госпожи Калламар фиктивны. <...> США транспарентны в том, что касается обоснований удара с точки зрения международного права", — говорится в письменном заявлении Помпео.

"Удар, которым был убит генерал Сулеймани, был ответом на эскалацию целой серии вооруженных нападений ИРИ и боевиков, которых она поддерживает, на силы и интересы США в Ближневосточном регионе. Удар был нанесен для сдерживания Ирана от организации или поддержки дальнейших нападений против США и их интересов, а также для сокращения боевого потенциала сил "Кудс", — добавил Помпео.
США использовали самозащиту как предлог для устранения Касема Сулеймани, существует риск того, что другие государства возьмут эту тактику на вооружение, заявила на брифинге в Женеве независимый спецдокладчик СПЧ ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламар. Она подчеркнула, что государства должны теперь также четко определить, что такое самозащита, и насколько эту стратегию можно использовать для устранения неугодных.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИракООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Чисто американский подход: мы можем убивать кого хотим, если это в наших интересах.
10 июля, 07:06
Руслан Тлеуж
1900011
Сколько было бы вони если бы например Венесуэла на территории Канады убила бы какого-нибудь американского генерала.
10 июля, 07:43
АСАндрей Ст
1900002
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