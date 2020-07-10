Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты рэпер Канье Уэст поддержит его на выборах.
"Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас", - сказал Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, Уэст уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом в ряде штатов, и ему придется как-то решать эту проблему.
"Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит", - сказал Трамп.
Уэст и его жена Ким Кардашьян ранее сотрудничали с администрацией Трампа над предложениями по реабилитации заключенных. Уэст также высказывался в поддержку Трампа.
Ранее Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.