Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200710/1574146626.html
Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты рэпер Канье Уэст поддержит его на выборах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:58
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
канье уэст
кимберли кардашян
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148731/19/1487311960_0:0:4734:2664_1400x0_80_0_0_4d40b454577bb87306d983f0b49938f2.jpg
https://ria.ru/20200710/1574145623.html
https://ria.ru/20200709/1574142325.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148731/19/1487311960_0:0:4734:2664_1400x0_80_0_0_4d40b454577bb87306d983f0b49938f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148731/19/1487311960_295:0:4703:3306_1400x0_80_0_0_43168fc42d2095b3395a6aa08334bc49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148731/19/1487311960_846:0:4152:3306_1400x0_80_0_0_b1263e8391495ee44dbac5f6d3d0faef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, канье уэст, кимберли кардашян, сша, в мире

Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

06:58 10.07.2020
657
© AP Photo / Seth WenigПрезидент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
Президент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
© AP Photo / Seth Wenig
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты рэпер Канье Уэст поддержит его на выборах.
"Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас", - сказал Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, Уэст уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом в ряде штатов, и ему придется как-то решать эту проблему.
"Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит", - сказал Трамп.
Канье Уэст
05:19Президентские выборы в США - 2020
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Уэст и его жена Ким Кардашьян ранее сотрудничали с администрацией Трампа над предложениями по реабилитации заключенных. Уэст также высказывался в поддержку Трампа.
Ранее Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 23:25
Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"
461002
Обсудить 0
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампКанье УэстКимберли КардашянСШАВ мире
Рекомендуем
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Вид на город Хабаровск
В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими
Логотип Google
СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Буэнос-Айрес, Аргентина
В Аргентине прошли митинги против карантина
Корсаковский морской торговый порт
На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками
Боль в пищеводе
Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи случаев коронавируса
Канье Уэст
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Панорама Варны
Болгария в третий раз за неделю обновила рекорд по заболевшим COVID-19
Лесные пожары
В Красноярском крае самолет для вызывания осадков тушит тайгу
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Республике Алтай умер заболевший COVID-19 ветеран войны
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике
Ким Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
В КНДР заявили об отсутствии интереса к "бесполезному" саммиту с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Лента новостейМолния