В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска в пятницу изберет меру пресечения депутатам краевой законодательной думы Сергею Кузнецову и Дмитрию Козлову, задержанным в четверг по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.
"Материалы на Козлова и Кузнецова на избрание меры пресечения в суд поступили. Их рассмотрят сегодня", - сказали в суде.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.
В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.