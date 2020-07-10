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В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам
Центральный районный суд Хабаровска в пятницу изберет меру пресечения депутатам краевой законодательной думы Сергею Кузнецову и Дмитрию Козлову, задержанным в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:56
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам

06:56 10.07.2020
563
© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск
© РИА Новости / Е. Немировский
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ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска в пятницу изберет меру пресечения депутатам краевой законодательной думы Сергею Кузнецову и Дмитрию Козлову, задержанным в четверг по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
03:28
В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты
"Материалы на Козлова и Кузнецова на избрание меры пресечения в суд поступили. Их рассмотрят сегодня", - сказали в суде.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.
В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
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