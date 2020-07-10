В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Центральный районный суд Хабаровска в пятницу изберет меру пресечения депутатам краевой законодательной думы Сергею Кузнецову и Дмитрию Козлову, задержанным в четверг по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала . В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где будет решаться вопрос об аресте.

"Материалы на Козлова и Кузнецова на избрание меры пресечения в суд поступили. Их рассмотрят сегодня", - сказали в суде.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.