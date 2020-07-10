Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574146546.html
В Красноярском крае самолет для вызывания осадков тушит тайгу
Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:50
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://ria.ru/20200709/1574120293.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_0f6a121634c5d66c1ccf5c7ba9788f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_342:0:2389:2047_1400x0_80_0_0_dc58ad94cf679c3029358b2af2de16c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В Красноярском крае самолет для вызывания осадков тушит тайгу

06:50 10.07.2020
384
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лесные пожары. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
"Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохраны", который создает условия для выпадения осадков, на этой неделе работает в местах со сложной лесопожарной обстановкой в северных районах Красноярского края. На этих труднодоступных территориях действуют лесные пожары грозового происхождения и сформировалась ресурсная облачность для искусственного вызова осадков", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что после работы самолета в большинстве случаев выпадают осадки от малой до сильной интенсивности, а также ливни. Это помогает пожарным на земле.
Со 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, зафиксирована высокая грозовая активность при отсутствии осадков. На тушении лесных пожаров задействованы около полутора тысяч лесных пожарных из края и других регионов России.
По данным Авиалесоохраны, на 0.00 (мск) в крае действовал 71 пожар. Площадь пройденная огнем составила 29,7 тысяч гектаров.
Лесной пожар в Якутии
Вчера, 15:52
В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Якутии
701000
Обсудить 0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Корсаковский морской торговый порт
На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками
Вид на город Хабаровск
В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам
Мужчина работает на ноутбуке
Аферисты зарегистрировали более 4000 доменов по COVID-19
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Буэнос-Айрес, Аргентина
В Аргентине прошли митинги против карантина
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи случаев коронавируса
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Владивосток
Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения
Президент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52МИД назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Лента новостейМолния