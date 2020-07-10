https://ria.ru/20200710/1574146546.html
В Красноярском крае самолет для вызывания осадков тушит тайгу
Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:50
2020-07-10T06:50
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости.
Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края
, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
"Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохраны", который создает условия для выпадения осадков, на этой неделе работает в местах со сложной лесопожарной обстановкой в северных районах Красноярского края. На этих труднодоступных территориях действуют лесные пожары грозового происхождения и сформировалась ресурсная облачность для искусственного вызова осадков", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что после работы самолета в большинстве случаев выпадают осадки от малой до сильной интенсивности, а также ливни. Это помогает пожарным на земле.
Со 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, зафиксирована высокая грозовая активность при отсутствии осадков. На тушении лесных пожаров задействованы около полутора тысяч лесных пожарных из края и других регионов России.
По данным Авиалесоохраны, на 0.00 (мск) в крае действовал 71 пожар. Площадь пройденная огнем составила 29,7 тысяч гектаров.