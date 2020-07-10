В Красноярском крае самолет для вызывания осадков тушит тайгу

КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков работает на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края , сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

"Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохраны", который создает условия для выпадения осадков, на этой неделе работает в местах со сложной лесопожарной обстановкой в северных районах Красноярского края. На этих труднодоступных территориях действуют лесные пожары грозового происхождения и сформировалась ресурсная облачность для искусственного вызова осадков", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что после работы самолета в большинстве случаев выпадают осадки от малой до сильной интенсивности, а также ливни. Это помогает пожарным на земле.

Со 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, зафиксирована высокая грозовая активность при отсутствии осадков. На тушении лесных пожаров задействованы около полутора тысяч лесных пожарных из края и других регионов России.