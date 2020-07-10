В Германии выявили 395 случаев COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 395 за минувшие сутки, количество летальных исходов увеличилось на 6, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 442 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.
По данным института, в общей сложности с начала эпидемии в Германии выявлены 198 178 случаев заболевания коронавирусом, скончались 9054 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 184 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Баварии (49 086), Северном Рейне-Вестфалии (44 645) и Баден-Вюртемберге (35 990). В Берлине зафиксировано 8586 случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.