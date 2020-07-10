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Трамп пообещал надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов
Президент США Дональд Трамп пообещал надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов имени Уолтера Рида в предместьях Вашингтона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:23
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353
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов

06:39 10.07.2020 (обновлено: 11:23 10.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов имени Уолтера Рида в предместьях Вашингтона.

"Я думаю, что буду в маске, когда поеду в "Уолтер Рид". Это госпиталь. Думаю, что так надо. Проблем с маской у меня нет", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Трамп не сказал, когда посетит госпиталь в следующий раз. Он неоднократно делал это в прошлом.
Трамп раньше не носил маску на публичных мероприятиях, хотя открыто размышлял на тему того, что будет выглядеть в маске хорошо — не хуже, чем герои вестернов.
Многие штаты США предписывают ношение масок в публичных местах на фоне эпидемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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