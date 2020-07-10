https://ria.ru/20200710/1574146419.html
В ВОЗ призвали тщательнее протирать столы в российских ресторанах
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала тщательнее протирать столы в ресторанах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:38
2020-07-10T06:38
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
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https://ria.ru/20200710/1574144504.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107631_0:167:2891:1793_1400x0_80_0_0_e43060c6b631bf12d6fd574969156bfd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество