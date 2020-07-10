В ВОЗ призвали тщательнее протирать столы в российских ресторанах

"Я зашла в несколько ресторанов, и, честно говоря, больше туда не хожу, потому что я всегда хочу видеть перед собой чистый стол. Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое. Что касается меню – печатайте его на листах ежедневно или поставьте в пластик и протирайте", - сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.