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В ВОЗ призвали тщательнее протирать столы в российских ресторанах
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала тщательнее протирать столы в ресторанах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

В ВОЗ призвали тщательнее протирать столы в российских ресторанах

06:38 10.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала тщательнее протирать столы в ресторанах.
"Я зашла в несколько ресторанов, и, честно говоря, больше туда не хожу, потому что я всегда хочу видеть перед собой чистый стол. Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое. Что касается меню – печатайте его на листах ежедневно или поставьте в пластик и протирайте", - сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.
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