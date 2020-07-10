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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574146385.html
Аферисты зарегистрировали более 4000 доменов по COVID-19
Мошенники за время пандемии зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "covid" и "коронавирус" для обмана людей, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:35
распространение нового коронавируса
юрий жданов
коронавирус covid-19
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий жданов, коронавирус covid-19, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Аферисты зарегистрировали более 4000 доменов по COVID-19

06:35 10.07.2020
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© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мошенники за время пандемии зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "covid" и "коронавирус" для обмана людей, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
По его словам, коронавирус породил новые схемы мошенничества. Это и продажа в интернете фейковых пропусков для перемещения граждан, и аферы под предлогом продажи медицинского оборудования, и липовые компенсации за ущерб от вируса.
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"По нашим данным, с начала пандемии мошенники зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "коронавирус", "covid" и тому подобными", - сказал Жданов.
Он отметил, что часто злоумышленники предлагали жертвам получить социальные выплаты и материальную помощь, таким образом собирали информацию о банковских картах и персональные данные.
По словам Жданов, в текущей ситуации необходимо критично относится ко всем непроверенным источникам информации, исключить общение с незнакомцами по электронной почте, телефону и в мессенджерах, проверять, тем ли человеком является отправитель, за кого себя выдает. Не стесняться обращаться в банк и правоохранительные органы за консультациями и помощью.
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Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮрий ЖдановКоронавирус COVID-19Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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