Аферисты зарегистрировали более 4000 доменов по COVID-19

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мошенники за время пандемии зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "covid" и "коронавирус" для обмана людей, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Мошенники за время пандемии зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "covid" и "коронавирус" для обмана людей, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов

По его словам, коронавирус породил новые схемы мошенничества. Это и продажа в интернете фейковых пропусков для перемещения граждан, и аферы под предлогом продажи медицинского оборудования, и липовые компенсации за ущерб от вируса.

"По нашим данным, с начала пандемии мошенники зарегистрировали более 4 тысяч доменов со словами "коронавирус", "covid" и тому подобными", - сказал Жданов.

Он отметил, что часто злоумышленники предлагали жертвам получить социальные выплаты и материальную помощь, таким образом собирали информацию о банковских картах и персональные данные.

По словам Жданов, в текущей ситуации необходимо критично относится ко всем непроверенным источникам информации, исключить общение с незнакомцами по электронной почте, телефону и в мессенджерах, проверять, тем ли человеком является отправитель, за кого себя выдает. Не стесняться обращаться в банк и правоохранительные органы за консультациями и помощью.

Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт.