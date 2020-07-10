В Аргентине прошли митинги против карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл – РИА Новости. Манифестации против карантина и с критикой действий властей прошли во многих регионах Аргентины, сообщает телеканал TN.
Самые многочисленные протесты были в Буэнос-Айресе, несмотря на строгий режим изоляции. Столица страны находится на карантине уже 112 дней. В отличие от многих других регионов, где бизнес уже начинает постепенное восстановление, в Буэнос-Айресе, после недолгого периода послаблений, большинству предпринимателей снова запретили работать.
9 июля в Аргентине отмечается День независимости, поэтому многие люди вышли на улицы с флагами, пели гимн и требовали от властей уважения их прав. Помимо пешего марша, который не во всех случаях проходил с соблюдением социальной дистанции, люди проехали с гудками и музыкой на машинах.
В целом митинги носили мирный характер. Однако в Буэнос-Айресе несколько журналистов подверглись нападению со стороны протестующих. Многие граждане выступали за справедливое и объективное освещение СМИ политики действующих властей.
Ассоциация иностранных журналистов Аргентины (ACERA) выступила с заявлением, обратив внимание на "отсутствие мер безопасности, на фоне которых коллегам приходилось выполнять свою работу, из-за безразличия сотрудников служб безопасности, находившихся на местах". Организация потребовала расследования данных инцидентов с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.