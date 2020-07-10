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В Аргентине прошли митинги против карантина
Манифестации против карантина и с критикой действий властей прошли во многих регионах Аргентины, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:34
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коронавирус covid-19, мендоса (провинция), аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

В Аргентине прошли митинги против карантина

06:33 10.07.2020 (обновлено: 06:34 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр СоловскийБуэнос-Айрес, Аргентина
Буэнос-Айрес, Аргентина
© РИА Новости / Александр Соловский
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл – РИА Новости. Манифестации против карантина и с критикой действий властей прошли во многих регионах Аргентины, сообщает телеканал TN.
Самые многочисленные протесты были в Буэнос-Айресе, несмотря на строгий режим изоляции. Столица страны находится на карантине уже 112 дней. В отличие от многих других регионов, где бизнес уже начинает постепенное восстановление, в Буэнос-Айресе, после недолгого периода послаблений, большинству предпринимателей снова запретили работать.
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Протесты за свободу и против коррупции прошли также в таких провинциях, как Тукуман, Мендоса, Неукен, Санта-Фе, Сан-Хуан, Кордова.
9 июля в Аргентине отмечается День независимости, поэтому многие люди вышли на улицы с флагами, пели гимн и требовали от властей уважения их прав. Помимо пешего марша, который не во всех случаях проходил с соблюдением социальной дистанции, люди проехали с гудками и музыкой на машинах.
В целом митинги носили мирный характер. Однако в Буэнос-Айресе несколько журналистов подверглись нападению со стороны протестующих. Многие граждане выступали за справедливое и объективное освещение СМИ политики действующих властей.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мендоса (провинция)АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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