В Аргентине прошли митинги против карантина

В целом митинги носили мирный характер. Однако в Буэнос-Айресе несколько журналистов подверглись нападению со стороны протестующих. Многие граждане выступали за справедливое и объективное освещение СМИ политики действующих властей.

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

Ассоциация иностранных журналистов Аргентины (ACERA) выступила с заявлением, обратив внимание на "отсутствие мер безопасности, на фоне которых коллегам приходилось выполнять свою работу, из-за безразличия сотрудников служб безопасности, находившихся на местах". Организация потребовала расследования данных инцидентов с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.