Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574146306.html
Болгария в третий раз за неделю обновила рекорд по заболевшим COVID-19
Болгария в третий раз на этой неделе обновила антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки, за последние 24 часа заболели 330 человек, сообщает министерство... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/72942/49/729424941_0:179:2923:1823_1400x0_80_0_0_d88431ba7c4b1d75d0aa6e7eb2d76d77.jpg
https://ria.ru/20200710/1574143933.html
https://ria.ru/20200710/1574146141.html
1
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/72942/49/729424941_0:179:2923:1823_1400x0_80_0_0_d88431ba7c4b1d75d0aa6e7eb2d76d77.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/72942/49/729424941_128:0:2795:2000_1400x0_80_0_0_0cd39e0008580914ceec883e051afcbe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/72942/49/729424941_462:0:2462:2000_1400x0_80_0_0_cd624436e7d5d701c56cc87b242ac52b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, болгария, в мире

Болгария в третий раз за неделю обновила рекорд по заболевшим COVID-19

06:30 10.07.2020
1254
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама Варны
Панорама Варны
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Болгария в третий раз на этой неделе обновила антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки, за последние 24 часа заболели 330 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
С начала эпидемии в стране число заболевших коронавирусом составляет 6672 человек. Всего в стране зарегистрировано 262 летальных случая, за последние сутки скончались три человека. Выздоровели, по данным минздрава, 3229 пациентов.
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
01:40Распространение нового коронавируса
В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев COVID-19
Предыдущий антирекорд в стране был зафиксирован 9 июля – тогда заболели 240 человек, и 8 июля, когда заболели 183 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лабораторные мыши
06:23Распространение нового коронавируса
В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19
310010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БолгарияВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Начало учебного года в школах России
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
Лента новостейМолния