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Из Лос-Анджелеса вылетели более 370 россиян
Более 370 граждан РФ вылетели вывозным рейсом из Лос-Анджелеса, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:28
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анатолий антонов, лос-анджелес, сша, в мире

Из Лос-Анджелеса вылетели более 370 россиян

06:28 10.07.2020
492
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Более 370 граждан РФ вылетели вывозным рейсом из Лос-Анджелеса, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Сегодняшний борт из города Лос-Анджелеса - уже тринадцатый по счету вывозной рейс для росграждан, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавируса. Совсем скоро 374 пассажиров, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки", - заявил посол, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.
По его словам, на рейс попали в том числе 40 россиян, которых нужно было срочно вывезти домой по причинам гуманитарного характера.
"Среди них – лица, прибывшие в США по медицинским показаниям для лечения или реабилитации, те, кто не смог самостоятельно возвратиться домой, а также граждане из наиболее уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, многодетные", - сказал Антонов.
Кроме того, по его словам, в Россию вылетели два школьника, находившихся в США по программам образовательного обмена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий АнтоновЛос-АнджелесСШАВ мире
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