https://ria.ru/20200710/1574146274.html
Из Лос-Анджелеса вылетели более 370 россиян
Более 370 граждан РФ вылетели вывозным рейсом из Лос-Анджелеса, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:28
2020-07-10T06:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анатолий антонов
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1400x0_80_0_0_60544791c9b9354f9ba4682a59ca6cae.jpg
https://ria.ru/20200709/1574133851.html
1
россия
лос-анджелес
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1400x0_80_0_0_60544791c9b9354f9ba4682a59ca6cae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_6824615cc8a818108ce4f88f0cd870d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_29808d7865a298a72e73f1ad9d90f44a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анатолий антонов, лос-анджелес, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости.
Более 370 граждан РФ вылетели вывозным рейсом из Лос-Анджелеса
, сообщил посол России в США Анатолий Антонов
.
"Сегодняшний борт из города Лос-Анджелеса - уже тринадцатый по счету вывозной рейс для росграждан, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавируса. Совсем скоро 374 пассажиров, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки", - заявил посол, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook
.
По его словам, на рейс попали в том числе 40 россиян, которых нужно было срочно вывезти домой по причинам гуманитарного характера.
"Среди них – лица, прибывшие в США по медицинским показаниям для лечения или реабилитации, те, кто не смог самостоятельно возвратиться домой, а также граждане из наиболее уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, многодетные", - сказал Антонов.
Кроме того, по его словам, в Россию вылетели два школьника, находившихся в США по программам образовательного обмена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.