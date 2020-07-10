https://ria.ru/20200710/1574146185.html
В Бурятии выявили 43 случая COVID-19
За сутки в Бурятии выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3341 случай, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:24
2020-07-10T06:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
общество
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республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество