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Распространение нового коронавируса
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В Бурятии выявили 43 случая COVID-19
За сутки в Бурятии выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3341 случай, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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республика бурятия
общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество

В Бурятии выявили 43 случая COVID-19

06:24 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации
Врачи в ординаторской отделения реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3341 случай, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 10.07.2020 зарегистрировано 3341 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1893", – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находится 420 пациентов, в том числе 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 403 пациента.
В реанимации находятся 20 человек, в том числе на ИВЛ 9 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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