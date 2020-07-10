В Бурятии выявили 43 случая COVID-19

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 10.07.2020 зарегистрировано 3341 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1893", – говорится в сообщении.