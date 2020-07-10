В Китае за сутки выявили четыре случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 585 случаев коронавирусной инфекции, 78 609 человек выздоровели, 342 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 962, выздоровел 1 891 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, с карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 112 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.