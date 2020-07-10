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В Китае за сутки выявили четыре случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 19 пациентов, следует из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили четыре случая COVID-19

06:20 10.07.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 19 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи - ввозные.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 585 случаев коронавирусной инфекции, 78 609 человек выздоровели, 342 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 962, выздоровел 1 891 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, с карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 112 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1365 случаев заражения (семь человек скончались, 1176 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 449 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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