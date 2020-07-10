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Распространение нового коронавируса
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Спикер парламента Венесуэлы сообщил, что болен COVID-19
Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в Twitter, что заразился новым коронавирусом и уже находится в изоляции. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
диосдадо кабельо
николас мадуро
венесуэла
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, диосдадо кабельо, николас мадуро, венесуэла, в мире

Спикер парламента Венесуэлы сообщил, что болен COVID-19

06:19 10.07.2020
173
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в Twitter, что заразился новым коронавирусом и уже находится в изоляции.
"Дорогие товарищи, должен сообщить, что мои пробы дали положительный результат на COVID-19, после чего я изолировался и прохожу назначенный курс лечения", - написал он в своем микроблоге.
Президент страны Николас Мадуро, выступая по телевидению, пожелал соратнику скорейшего выздоровления и сообщил о его нормальном самочувствии.
"Диосдадо сейчас проходит лечение, отдыхает, чувствует себя нормально", - сказал Мадуро.
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По словам президента, новый коронавирус также обнаружен у губернатора штата Сулия Омара Прьето.
В стране, по официальным данным, за все время выявлены 8008 случаев заболевания, скончались 75 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Диосдадо КабельоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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