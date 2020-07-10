Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574146003.html
Хабаровская дума работает в штатном режиме после задержания депутатов
Законодательная дума Хабаровского края после сообщений о задержании двух депутатов работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель думы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:04
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574122668_0:8:501:289_1400x0_80_0_0_ece7587fd58ae46993250378e9e8ff77.jpg
https://ria.ru/20200710/1574145299.html
1
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574122668_0:8:501:289_1400x0_80_0_0_ece7587fd58ae46993250378e9e8ff77.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574122668_21:0:460:329_1400x0_80_0_0_53865db921abaf3faa764c7b570ec9f0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574122668_76:0:405:329_1400x0_80_0_0_87958a0267472045ef18179012fd7b77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия

Хабаровская дума работает в штатном режиме после задержания депутатов

06:04 10.07.2020
23268
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Законодательная дума Хабаровского края после сообщений о задержании двух депутатов работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель думы.
Ранее сообщалось, что действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
"Дума работает в штатном режиме. Ближайшее заседание состоится 29 июля", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не располагает официальной информацией о задержании депутатов.
Ранее в региональном отделении ЛДПР РИА Новости сообщили, что у них нет информации о местонахождении Козлова и Кузнецова. Об их задержании они узнали из СМИ.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
04:43
Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
321032417
Обсудить 1
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Американский истребитель F-35A Lightning II
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Мэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Фургал не признал вину
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга назвали причину роста смертности в июне
Боль в пищеводе
Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии впервые за два года встретится с "премьером" Косово
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Покупатель у кассы в аптеке
В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
Лента новостейМолния