Хабаровская дума работает в штатном режиме после задержания депутатов

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Законодательная дума Хабаровского края после сообщений о задержании двух депутатов работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель думы.
Ранее сообщалось, что действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
"Дума работает в штатном режиме. Ближайшее заседание состоится 29 июля", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не располагает официальной информацией о задержании депутатов.
Ранее в региональном отделении ЛДПР РИА Новости сообщили, что у них нет информации о местонахождении Козлова и Кузнецова. Об их задержании они узнали из СМИ.