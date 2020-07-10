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В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов
Около ста членов конгресса обратились с письмом в министерство внутренней безопасности с предложением снять ограничения по студенческим визам. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:51
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В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов

06:02 10.07.2020 (обновлено: 17:51 10.07.2020)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Около ста членов конгресса обратились с письмом в министерство внутренней безопасности с предложением снять ограничения по студенческим визам.
Ранее администрация Дональда Трампа объявила, что иностранные студенты, чьи занятия переведены в виртуальный формат из-за коронавируса, должны покинуть страну либо перевестись в другой вуз на очную форму обучения. Многие американские университеты планируют провести осенний семестр онлайн либо с минимальным присутствием студентов в кампусах.
"Волюнтаристская политика Иммиграционно-таможенной полиции США является иррациональной и ксенофобской, она ставит под угрозу здоровье студентов, преподавателей и сотрудников университетов. Мы призываем немедленно отказаться от этой предложенной нормы и продуктивно сотрудничать с вузами, чтобы обеспечить беспрепятственное начало академического года для всех студентов", — говорится в письме в МВБ, которое подписали члены конгресса. Письмо подписали, в частности, сенаторы Элизабет Уоррен, Эдвард Марки, Джеффри Меркли и Ричард Блюменталь.
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Навигатор абитуриентаРичард БлюментальДональд ТрампКонгресс СШАСША
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