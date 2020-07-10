Эксперты рассказали, кому полезен шоколад

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Евгения Стогова. Научные исследования доказали безусловно положительное влияние шоколада на здоровье, его можно смело рекомендовать артистам, педагогам и врачам для "лечения" эмоционального выгорания, а женщинам для борьбы с последствиями гормональных перепадов, главное — соблюдать суточную норму в 25-30 граммов, рассказали опрошенные РИА Новости специалисты накануне Всемирного дня шоколада, который ежегодно отмечается 11 июля.

Замедляет старение и снижает стресс

Спор о вреде и пользе шоколада в научной среде можно по праву считать одним из самых активных. Однако, как утверждает председатель движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова, благодаря многочисленным исследованиям было доказано его несомненно положительное влияние на здоровье человека. С одной лишь оговоркой: речь идет о натуральном продукте.

"Если в составе вы видите пальмовое масло, рафинированный сахар, ароматизатор и прочие вредные химические добавки, то это некачественный продукт и пользу организму он не принесет. Натуральный шоколад состоит в основном из какао-бобов и какао-масла", — объяснила Ванатова.

Натуральные какао-продукты, по словам специалиста, насыщены полезными витаминами, среди которых А, В1, В2, В12, С и D, а также железом, кальцием, магнием и другими минералами.

"Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, поднимают настроение и энергию, снижают уровень гормона стресса — кортизола, способствуют работе головного мозга, повышают память и умственные способности. Даже замедляют процесс старения!" — утверждает Ванатова.

Обязательно — артистам, врачам и женщинам

Исключать шоколад из рациона питания, как утверждает кандидат медицинских наук, эндокринолог Залина Гусова, ни в коем случае нельзя. Да, среди определенно негативных особенностей этого продукта — существенное количество сахара. Кроме того, большое количество компонентов у некоторых людей может вызывать аллергические реакции. А чрезмерное потребление шоколада приводит к избытку кофеина.

"Однако для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения", — перечислила Гусова.

Отмечается, по словам эндокринолога, особая польза шоколада для женщин, у которых есть ярко выраженный предменструальный синдром. Поскольку организм представительниц прекрасного пола живет фазово и подвержен гормональным перепадам, что неоднозначно сказывается на здоровье, шоколад для них — суперполезный продукт.

"Что касается современной тенденции строго ограничивать в сладком детей, то тут я призываю к умеренности. Лишать их удовольствия точно не стоит, если, разумеется, нет противопоказаний по состоянию здоровья", — считает доктор психологических наук, декан факультета клинической психологии Московского института психоанализа Наталья Белопольская.

Безопасная доза

Ключевой вопрос, которым задаются специалисты, — в безопасном для здоровья количестве.

"На сегодняшний день считается, что безопасная доза для употребления шоколада — 25-30 граммов ежедневно. При этом нужно оговорить условие, что человек не употребляет в избытке какие-то другие сладости", — предупредила эндокринолог.

Аналогичные цифры называет и Ванатова: суточная норма горького шоколада для детей после трех лет — 20 граммов в неделю, для взрослых — 50 граммов в день, что составляет половину стандартной плитки.