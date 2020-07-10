Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне

"На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 40 процентов опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34 процента респондентов отметили этот вариант ответа", — говорится в отчете.

Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (20 процентов), лень (15 процентов), узость кругозора (13 процентов), непунктуальность (девять процентов), плохие манеры (семь процентов) и вредные привычки (пять процентов). В варианте "другое" три процента респондентов отметили, что у них на работе отличный коллектив без изъянов.