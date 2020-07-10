https://ria.ru/20200710/1574145785.html
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщили РИА Новости в сервисе подбора персонала Работа.ру, который провел РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T05:42
2020-07-10T13:59
работа
общество
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12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работа, общество
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщили РИА Новости в сервисе подбора персонала Работа.ру
, который провел соответствующее исследование.
В опросе приняли участие более 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.
"На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 40 процентов опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34 процента респондентов отметили этот вариант ответа", — говорится в отчете.
На третьем месте среди самых раздражающих качеств расположилось неуважительное отношение к чужому труду — его отметили 33 процента опрошенных. Еще 32 процента выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее назвали 23 процента опрошенных.
Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (20 процентов), лень (15 процентов), узость кругозора (13 процентов), непунктуальность (девять процентов), плохие манеры (семь процентов) и вредные привычки (пять процентов). В варианте "другое" три процента респондентов отметили, что у них на работе отличный коллектив без изъянов.