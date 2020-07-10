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Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщили РИА Новости в сервисе подбора персонала Работа.ру, который провел РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:59
работа
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
работа, общество

Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне

05:42 10.07.2020 (обновлено: 13:59 10.07.2020)
19522
© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos / Tamagochi
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщили РИА Новости в сервисе подбора персонала Работа.ру, который провел соответствующее исследование.
В опросе приняли участие более 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.

"На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 40 процентов опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34 процента респондентов отметили этот вариант ответа", — говорится в отчете.

На третьем месте среди самых раздражающих качеств расположилось неуважительное отношение к чужому труду — его отметили 33 процента опрошенных. Еще 32 процента выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее назвали 23 процента опрошенных.
Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (20 процентов), лень (15 процентов), узость кругозора (13 процентов), непунктуальность (девять процентов), плохие манеры (семь процентов) и вредные привычки (пять процентов). В варианте "другое" три процента респондентов отметили, что у них на работе отличный коллектив без изъянов.
Сотрудник во время работы в цехе. Архивное фото
18 марта 2019, 03:30
Исследование показало, чего ждут россияне от "работы мечты"
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РаботаОбщество
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