В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов

Издание отмечает, что, несмотря на планы голосовать только по вопросу демонтажа бюста Форресту, комиссия также проголосовала в четверг за демонтаж бюстов адмирала Дэвида Фаррагута, сражавшегося за Союз против Конфедеративных штатов во время гражданской войны, а также адмирала Альберта Гливза, участника испано-американской и Первой мировой войн.