В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комиссия капитолия штата Теннессии проголосовала в четверг за демонтаж бюста генерала армии Конфедерации Натана Бедфорда Форреста из здания, сообщает местная газета Tennessean.
Комиссия собралась по просьбе губернатора штата Билла Ли, который предлагал перенести бюст работорговца и главаря "Ку-клукс-клана" Форреста из капитолия в музей. По данным газеты, за демонтаж бюста проголосовали девять членов комиссии, еще двое проголосовали против. Отмечается, что свое несогласие выразили республиканцы Джек Джонсон и Мэттью Хилл. Сенатор-республиканец Джонсон заявил, что проголосовал против, так как его голос "представляет волеизъявление сената США", в котором большинство у республиканцев.
Издание отмечает, что, несмотря на планы голосовать только по вопросу демонтажа бюста Форресту, комиссия также проголосовала в четверг за демонтаж бюстов адмирала Дэвида Фаррагута, сражавшегося за Союз против Конфедеративных штатов во время гражданской войны, а также адмирала Альберта Гливза, участника испано-американской и Первой мировой войн.
Теперь голосовать по этому вопросу будет историческая комиссия штата.
Снос памятников конфедератам ("южанам"), которые во время Гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года.