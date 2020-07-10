Эксперт рассказала, как вернуться из отпуска без новых долгов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чтобы вернуться из отпуска без новых долгов, необходимо отложить часть суммы отпускных на оплату Чтобы вернуться из отпуска без новых долгов, необходимо отложить часть суммы отпускных на оплату ЖКХ , планировать поездку и затраты на нее заблаговременно, но прежде всего - нельзя отдыхать в кредит, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

"Как бы ни хотелось отдохнуть, лучше не брать кредиты на отпуск. Это может поставить вас в сложную ситуацию по возвращении, когда придется занимать денег на повседневные нужды или выплату долга. Не стоит хранить все деньги в одном месте. Расплачиваться банковской картой на отдыхе удобно, но лучше иметь несколько карт, а также некоторую сумму в наличных деньгах. Тогда в случае потери или мошеннических действий вы не останетесь на курорте без средств", - рассказала Феоктистова.

Также, по словам эксперта, необходимо запланировать спонтанные траты и объяснить детям, что "разбрасывание деньгами" может помешать купить что-то более важное. "На отдыхе, где много соблазнов, детям будет проще это усвоить, особенно если вы сами продемонстрируете грамотное финансовое поведение", - добавила она.

Более того, эксперт считает, что при получении отпускных необходимо отложить сумму на два месяца обязательных трат. Эти средства можно направлять на оплату ЖКХ, еду и другие обязательные платежи. "Пока вы будете отдыхать, вы должны оплачивать текущие расходы по основному месту жительства, и чтобы не остаться без денег по возвращении из отпуска, у вас должен быть резерв, и как раз за счет отпускных вы его и создадите", - сказала Феоктистова.

По словам эксперта, планирование бюджета поездки должно осуществляться заблаговременно, так как это даст возможность присмотреться к более выгодным предложениям касательно билетов, отелей и питания. "Планируйте бюджет поездки минимум за три или четыре месяца, в идеале за полгода или год. Ведь чем раньше вы оцените расходы на билеты и проживание, тем проще будет накопить. Обязательно купите страховку для выезжающих за рубеж – это позволит сэкономить при проблемах со здоровьем", - добавила она.